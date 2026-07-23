Появилось первое фото с места крушения Су-57 в Подмосковье

Опубликовано фото с места крушения военного самолета Су-57 в Подмосковье

В сети появилось фото с места крушения военного самолета Су-57 в Подмосковье. Кадры опубликовал Telegram-канал «Звенигород».

На снимках можно увидеть, что воздушное судно упало вдалеке от жилых построек, в поле. Как рассказали очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, Москва», после громкого звука в небе они заметили столб дыма.

Инцидент произошел 23 июля. По информации Telegram-канала Mash, самолет упал во время тренировочного полета. Сообщается, что летчик до последнего уводил воздушное судно от жилых построек.

В Минобороны России подтвердили информацию о падении Су-57 в Московской области. По данным ведомства, учебно-боевой самолет потерпел крушение при взлете. Летчик успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительной причиной аварии названа техническая неисправность.

Ранее разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед падением вошел в спираль.