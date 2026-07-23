СМИ сообщили о крушении военного самолета Су-57 в Подмосковье

Mash: военный самолет Су-57 упал в Подмосковье во время тренировочного полета

Военный самолет потерпел крушение в Московской области. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Уточняется, что крушение произошло в Одинцовском районе Подмосковья. Согласно полученным данным, пилот самолета успел катапультироваться.

По информации Telegram-канала Mash, крушение потерпел военный самолет Су-57. Он упал возле подмосковного села Луцино во время тренировочного полета. Летчик до последнего уводил воздушное судно от жилых построек. На кадрах, появившихся в сети, видно черный дым, исходящий от упавшего самолета.

Официально эта информация не подтверждалась. О разрушениях и пострадавших сведений нет.

До этого истребитель Су-57 потерпел крушение во время испытательного полета в Хабаровском крае. Как передавал ТАСС, при падении он самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль, когда находился на высоте 8 км. По одной из версий, крушение произошло из-за отказа системы управления. По другой — случился сбой в управлении хвостовым оперением. Согласно третьей версии, причиной авиакатастрофы мог стать отказ электродистанционной системы управления самолета, которая отвечает за команды на отклонение рулей управления и задействует механизацию крыла. Пилот Су-57 успел катапультироваться.

Ранее в Ивановской области упал транспортник Ан-22.