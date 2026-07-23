В Минобороны подтвердили падение самолета в Московской области

В Московской области учебно-боевой самолет потерпел аварию при выполнении взлета, летчик катапультировался. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — сказали там.

Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причиной случившегося в ведомстве назвали неисправность авиационной техники.

О крушении военного самолета в столичном регионе 23 июля сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники. Все произошло в Одинцовском районе. По информации Telegram-канала Mash, крушение потерпел военный самолет Су-57. Он упал возле подмосковного села Луцино во время тренировочного полета. Летчик до последнего уводил воздушное судно от жилых построек.

В конце июня в Северо-Енисейском районе Красноярского края вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку. На борту воздушного судна в это время были три члена экипажа и девять пассажиров, никто из них не пострадал. Размер ущерба составил более 1 млн руб.

Ранее в Ивановской области упал транспортник Ан-22.