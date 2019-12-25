Вошел в спираль: как разбился Су-57

Потерпевший крушение 24 декабря в Хабаровском крае истребитель Су-57 самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль, когда находился на высоте 8 км, передает ТАСС со ссылкой на источник в самолетостроительной отрасли.

Реклама

Собеседник агентства уточнил, что это произошло во время испытательного полета после отказа системы управления.

Другой источник ТАСС предположил, что «произошел сбой в управлении хвостовым оперением».

Источники «Известий» при этом сообщили, что причиной случившегося мог стать отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета — она отвечает за команды на отклонение рулей управления и задействует механизацию крыла. В издании пояснили, что система могла выйти из строя из-за отказа одного из ее компонентов или сбоя ПО. К тому же не исключено, что в полете могла отказать двигательная автоматика.

Как рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК), Су-57 обладает многоступенчатой системой защиты от ошибок пилотирования, которая не позволит летчику вывести самолет на критические режимы полета. По информации СМИ, во время крушения пилот пытался перевести машину в горизонтальное положение в ручном режиме, но не смог сделать этого.

«На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться», — отметил источник ТАСС.

Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре в 120 км от аэродрома Дземги накануне утром. Это первая авария данного истребителя.

Пилот успел катапультироваться, и уже на следующий день после катастрофы стало известно, что его отпустили из больницы после проведения обследований.

На месте крушения истребителя были найдены два черных ящика.

По информации РИА «Новости» и «Интерфакса», самолет принадлежал заводу-изготовителю в Комсомольске-на Амуре. Представитель правительства региона рассказал РИА «Новости», что истребитель упал во время испытаний двигателя. Это подтвердил источник «Интерфакса».

Незадолго до этого, 18 декабря, начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, сообщил, что Минобороны России повторно испытало Су-57 в Сирии. Он подчеркнул, что все запланированные задачи были выполнены успешно.

По его словам, в целом за год авиационные соединения и воинские части получили 139 современных летательных аппаратов, писала «Красная звезда».

Начальник Генштаба обратил внимание, что на сегодняшний день планово развиваются силы общего назначения.

«Опыт последних вооруженных конфликтов, и в особенности операции по борьбе с террористами на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы огневого поражения противника», — сказал Герасимов.

Он отметил, что для повышения эффективности в России уделяют особое внимание развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

Су-57 — это российский многофункциональный истребитель пятого поколения.

Он отличается малой заметностью и повышенной маневренностью, что, по заявлениям Минобороны, в совокупности с современными средствами поражения делает его лучше западных аналогов.

Эта машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Она обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением и новейшим комплексом бортового оборудования.

По предположительным расчетам, длина Су-57 составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м, вес — 18,5 т. Экипаж состоит только из одного человека. Самолет может развить скорость до 2600 км/ч, находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. Истребитель может быть вооружен оружием класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Стоимость программы его разработки оценивается в 60 млрд руб. (около $2,8 млрд).

В Воздушно-космических силах Су-57 должен постепенно заменить тяжелый истребитель Су-27, который стоит на вооружении еще с середины 1980-х.