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Армия

Российские военные за сутки сбили почти 500 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили 480 дронов ВСУ, семь авиабомб и восемь снарядов HIMARS
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по территории РФ. Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, силы ПВО перехватили семь управляемых авиабомб и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

В ночь на 23 июля российские военные ликвидировали 223 украинских дрона. По данным ведомства, в Воронежской области при падении беспилотника не выжил трехлетний ребенок, его родители получили ранения. В Крыму, по данным главы республики Сергея Аксенова, два мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Также сообщалось об атаке на объект топливно-энергетического комплекса в Ульяновской области и о четырех дронах, летевших на Москву. Подробнее об атаках в материале — «Газеты.Ru».

До этого украинские СМИ сообщили, что российские военные ударили дронами по цеху производства украинских дронов дальнего действия на территории завода «Стальканат» в Одессе. Кроме того, удар пришелся по промзоне в районе Одесского масложирового комбината. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, предварительно, могли находиться боеприпасы.

Ранее в Кремле заявили о положительной динамике в зоне СВО.

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