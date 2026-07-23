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Армия

Появились кадры ударов по заводу «Стальканат» и промзоне в Одессе

ВС РФ ударили по цеху производства дронов в Одессе

Российские силы нанесли удар беспилотниками по цеху производства украинских дронов дальнего действия на территории завода «Стальканат» в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ, публикуя кадры прилетов.

Кроме того, удар пришелся по промзоне в районе Одесского масложирового комбината. Очевидцы сообщают о серии мощных взрывов и последующей детонации на складах, где, предварительно, могли находиться боеприпасы. Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по портам Одессы.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в Черноморске во время разгрузки был поражен сухогруз, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. В Одессе удары пришлись по объектам портовой инфраструктуры, используемым для хранения и перевалки продукции военного назначения.

Помимо этого, на морском переходе к юго-востоку от Одессы были нанесен удар по двум судам, перевозившие грузы для украинской армии. В Одессе и поселке Молодежное также уничтожены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Среди пораженных целей российское оборонное ведомство также назвало логистический центр компании «Новая почта» и батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

Ранее Maersk объявил о приостановке доставки грузов на Украину из-за угроз обстрелов.

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