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Армия

Евросоюз не смог закрыть границы для бойцов СВО

ТАСС: Еврокомиссия признала, что ЕС не смог запретить въезд участникам СВО
Михаил Голенков/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) не смог включить в 21-й пакет санкций в отношении РФ положение о запрете на въезд в европейские страны для участников специальной военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы сделали важный шаг к формальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС», — написала она в соцсети X.

При этом еще в июне фон дер Ляйен заявила, что в 21-й пакет санкций против России войдет запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые служили в армии с начала спецоперации на Украине. Эта инициатива вызвала недовольство Италии и Франции, после чего Евросоюз, как писали СМИ, смягчил свое предложение по запрету на въезд для российских солдат, исключив из него солдат-срочников.

При этом первоначальное предложение запрещало въезд всем, кто играл «любую роль» в вооруженных силах России, включая административную и логистическую. А исключение было только для дезертиров из российской армии.

23 июля Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, из которого исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает сферы финансов и энергетики.

Ранее в ЕС признали проблемы с согласованием нового пакета санкций против России.

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