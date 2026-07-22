Украину протестируют на способность производить американские Patriot

Украина договорилась с Соединенным королевством о начале производства гаубиц L119. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, британская компания BAE Systems предоставила Киеву лицензию на производство данных гаубиц. Выпуском артиллерийских орудий займется одно из украинских предприятий, которое сперва создаст тестовую модель, чтобы наладить процесс производства.

В материале подчеркивается, что производить гаубицы сложнее, чем беспилотники. Для создания таких орудий требуются гидравлические системы, стволы, затворные механизмы и иные металлические детали. Как отметили авторы публикации, при создании гаубиц L119 будет протестирована способность Украины производить более сложные виды западного оружия, включая ракеты для американских комплексов Patriot.

8 июля президент США объявил, что намерен передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Однако, как написало издание Military Watch Magazine, Киеву потребуется не менее года для запуска производства. Руководитель украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев и вовсе предупредил, что Киев сможет начать выпускать американские комплексы только через два–три года.

Ранее в США провалили план производства артиллерийских снарядов из-за помощи Украине.