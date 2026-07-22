Украинские беспилотники атаковали города Краснодарского края

Обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

По его данным, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

На местах ЧП работают оперативные и специальные службы.

На фоне атаки БПЛА в Краснодаре эвакуировали логистический комплекс Wildberries.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что средства противовоздушной обороны отражают налет украинских беспилотников на промзону Невинномысска. По его словам, сбиты уже несколько БПЛА.

21 июля депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории Кафедрального собора Святого Владимира в Сочи, незначительно повредив здание. Парламентарий подчеркнул, что ни в самом храме, ни в центре города нет никаких военных объектов, а также напомнил, что во вторник верующие отмечают престольный праздник — день обретения Казанской иконы Божией Матери.

Ранее во Владимире многоэтажка загорелась после прилета БПЛА.