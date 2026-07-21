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Общество

В Сочи заявили об атаке ВСУ на центр города

Депутат Затулин: БПЛА атаковал район храма в Сочи, где нет военных целей
Shutterstock

Депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил агентству ТАСС об атаке беспилотников на центральную часть Сочи, где нет военных целей.

По словам Затулина, в этот раз беспилотник был сбит не на окраине, а в центральной части Сочи, куда дрону удалось прилететь впервые. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию Кафедрального собора Святого Владимира на улице Виноградной, незначительно повредив здание. Парламентарий подчеркнул, что ни в самом храме, ни в центре города нет никаких военных объектов, а также напомнил, что во вторник верующие отмечают престольный праздник — день обретения Казанской иконы Божией Матери.

21 июля оперштаб Краснодарского края сообщил, что обломки беспилотника упали на территории храма в Сочи.

Утром 21 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что во Владимире беспилотник попал в квартиру на одном из верхних этажей многоэтажного дома, что привело к пожару. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 25 человек госпитализировали после атаки БПЛА на автобус в Шебекино.

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