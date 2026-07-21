Во Владимире многоэтажка загорелась после прилета БПЛА

Во Владимире начался пожар после попадания дрона в квартиру многоэтажки

Во Владимире БПЛА попал в квартиру многоэтажки, что привело к пожару. Об этом написал на канале в «Максе» губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Чиновник уточнил, что прилет произошел в квартиру на одном из верхних этажей. Жильцов в это время там не было, предварительно, никто не пострадал. При пожаре огонь распространился на 25 «квадратов», но его уже локализовали и ликвидировали открытое горение.

Прошлой ночью Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников — пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия были зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске.

Аэропорты Московского региона работали с ограничениями. По информации мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 БПЛА, большую часть которых удалось нейтрализовать на дальних подступах.

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