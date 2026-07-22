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Общество

В Краснодаре эвакуировали логистический комплекс Wildberries

Логистический комплекс Wildberries эвакуировали в Краснодаре
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Работники логистического комплекса Wildberries в Краснодаре эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ в Telegram-канале.

Что стало причиной эвакуации — не уточняется.

21 июля в компании сообщили, что пожар на логистическом объекте маркетплейса WB в подмосковной Электростали полностью потушен. В пресс-релизе говорится, что теперь команда WB приступит к комплексной оценке последствий случившегося и анализу состояния инфраструктуры пострадавшего объекта.

19 июля создательница маркетплейса Татьяна Ким рассказала о дополнительных мерах поддержки партнеров, пострадавших от налетов БПЛА на логистические центры компании. Она уточнила, что селлеры получат от WB Банка отсрочку погашения долга на срок до полугода. У них также будет возможность получить льготные кредиты, чтобы восполнить утерянные запасы товаров, или отгрузить продукцию с отсрочкой платежа. На платежи внутри РФ банк отменит все комиссии, а на остатки начислит проценты по повышенной ставке. Условия для ускоренного вывода выручки с площадки тоже сделают льготными.

Склады Wildberries в Котовске и Электростали были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на 18 июля. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.

Ранее в ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением.

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