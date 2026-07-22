Ставропольский край подвергся налету украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет украинских беспилотников на промзону Невинномысска. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Сбиты уже несколько БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА, а также не снимать и не публиковать кадры с дронами и работой ПВО.

Он предупредил, что на всей территории Ставрополья продолжает действовать режим беспилотной опасности.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 июля над территорией страны уничтожили 209 беспилотников Вооруженных сил Украины. В заявлении уточнялось, что украинские военные использовали для атак дроны самолетного типа. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Другие беспилотники сбили в Крыму, столичном регионе, Ставропольском и Краснодарском краях. Еще атаки были отражены в семи областях — Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской и Калужской.

Ранее в России начали применять систему, «подслушивающую» беспилотники.