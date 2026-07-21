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Армия

Иран заявил о нанесении ударов по Иордании

КСИР заявил о нанесении ударов по американской военной базе в Иордании
West Asia News Agency/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по американской военной базе в Иордании. Об этом сообщает иранский телеканал PRESS TV со ссылкой на телеканал ведомства.

Отмечается, что иранские самолеты ракетным ударом уничтожили одну радарную систему противовоздушной обороны (ПВО) и один американский самолет-истребитель F-15, находившейся в ангаре.

20 июля главное командование Вооруженных сил Иордании сообщило, что системы ПВО сбили три иранские ракеты, нацеленные на королевство.

В тот же день КСИР заявил, что атаковал американские самолеты, находившиеся в аэропорту города Акаба в Иордании.

Телеканал CBS News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что в результате ударов Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке ранения получили около 100 американских военнослужащих.

8 июля президент США заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили о подготовке США к полномасштабной войне с Ираном.

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