Средства ПВО Иордании перехватили иранские ракеты

Главное командование Вооруженных сил Иордании сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три иранские ракеты, нацеленные на королевство. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном агентством Petra.

«Иорданские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три запущенные Ираном баллистические ракеты, которые вошли в воздушное пространство страны», — говорится в публикации.

По данным военных, инцидент не привел к материальному ущербу, никто не пострадал. Команды королевского инженерного корпуса «обезвредили осколки, которые упали в нескольких местах».

Утром 20 июля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские самолеты, находившиеся в аэропорту города Акаба в Иордании.

Также агентство Tasnim писало, что КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ9 в небе над Ираном.

Беспилотник перехватила и сбила система передовой противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса.

Кроме того КСИР заявил, что в Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства. По данным Корпуса, суда намеревались пройти по небезопасному маршруту, на что их спровоцировали американские военные. В результате взрыва танкеры не смогли продолжить движение. Иран пообещал дать ответ на действия США.

Ранее Иран снял с себя обязательства по меморандуму с США.