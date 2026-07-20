КСИР атаковал американские самолеты в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские самолеты, находившиеся в аэропорту города Акаба в Иордании. Об этом сообщает Press TV в Telegram-канале.

«КСИР заявляет о нанесении баллистических ударов по американским военным транспортным самолетам C-17 и P-8 в аэропорту Акабы», — говорится в сообщении.

20 июля агентство Tasnim писало, что КСИР сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ9 в небе над Ираном.

Беспилотник перехватила и сбила система передовой противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса.

Кроме того КСИР заявил, что в Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства. По данным Корпуса, суда намеревались пройти по небезопасному маршруту, на что их спровоцировали американские военные. В результате взрыва танкеры не смогли продолжить движение. Иран пообещал дать ответ на действия США.

Ранее Иран снял с себя обязательства по меморандуму с США.