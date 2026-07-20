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Армия

В Пентагоне назвали количество раненых на Ближнем Востоке американских военнослужащих

Пентагон: в результате ударов Ирана ранения получили около 100 военных США
Henry Villarama/U.S. Army/Global Look Press

В результате ударов Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке ранены около 100 американских военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает телеканал CBS News.

При этом речь идет об иранских атаках по базам только за две недели июля.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил, что сведения телеканала соответствуют действительности. Он пояснил, что, начиная с 7 июля, ранения той или иной степени тяжести получили около 100 военных. Пострадавшие, в основном, получили легкие сотрясения головного мозга. По словам Парнелла, не менее 96% из них уже вернулись к военной службе.

20 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении серии ударов по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне.

В этот же день газета The New York Times сообщила, что Пентагон скрыл информацию о десятках раненых американских военных в результате ударов Ирана по Иордании.

Ранее СМИ сообщили о подготовке США к полномасштабной войне с Ираном.

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