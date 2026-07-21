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Армия

БПЛА и ракеты ударили по Кувейту

Генштаб армии Кувейта сообщил, что силы ПВО отражают атаку ракет и дронов
Global Look Press

Средства ПВО (противовоздушной обороны) Кувейта отражают атаку вражеских ракет и БПЛА. Об этом сообщает в соцсети X генштаб армии страны.

Там предупредили, что могут быть слышны взрывы, но это результат работы системы ПВО.

До этого ВС США начали новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжаются уже 10-ю ночь подряд. После этого в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза были слышны взрывы. А в районе АЭС (атомной электростанции) в городе Бушер на юго-западе Ирана задействовали систему ПВО.

По данным Axios, США готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции. На этом фоне Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если Соединенные Штаты продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее СМИ узнали, что включает новое соглашение Ирана и США.

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