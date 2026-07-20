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Политика

Телеканал Al Hadath раскрыл, что включает новое соглашение Ирана и США

Al Hadath: новое соглашение Ирана и США включает взаимный отказ от агрессии
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Новая инициатива, касающаяся снижения уровня эскалации между Ираном и США, а также возможные договоренности предполагают отказ обеих сторон от агрессивных действий. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, «новое предложение по соглашению между Вашингтоном и Тегераном включает прекращение агрессивных, враждебных действий». Эти же источники отметили, что возможные новые договоренности могут включить в себя и «выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании», который был ранее подписан сторонами.

До этого агентство Reuters со ссылкой на иранский источник заявило, что страны, которые выступают посредниками между Ираном и США, предлагают ввести режим прекращения огня на десять дней для обсуждения вариантов восстановления временного соглашения.

8 июля президент США заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее Пентагон скрыл информацию о раненых американских военных после удара Ирана.

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