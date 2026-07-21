В районе АЭС на юго-западе Ирана сработала система ПВО

В районе АЭС в иранском Бушере приведена в действие система ПВО

В районе АЭС (атомной электростанции) в городе Бушер на юго-западе Ирана задействовали систему противовоздушной обороны, передает агентство Mehr.

До этого ВС США начали новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжаются уже 10-ю ночь подряд. После этого в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза были слышны взрывы.

По данным Axios, США готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

На этом фоне Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее СМИ узнали, что включает новое соглашение Ирана и США.