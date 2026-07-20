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Армия

Собянин заявил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом в «Максе» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами противовоздушной обороны Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков БПЛА в данный момент работают специалисты экстренных служб.

До этого посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Московской области.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после атаки дронов в московском регионе.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами, в том числе над московским регионом.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтебазы в Подмосковье после падения БПЛА.

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