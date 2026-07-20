В МИД пообещали «отдельный» ответ за атаку украинских беспилотников на Москву

Посол Мирошник: Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников ВСУ по Москве

Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Московской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

»[президенту Украины Владимиру] Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик!.. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после атаки дронов в московском регионе.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами, в том числе над московским регионом.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтебазы в Подмосковье после падения БПЛА.