Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В МИД пообещали «отдельный» ответ за атаку украинских беспилотников на Москву

Посол Мирошник: Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников ВСУ по Москве
Илья Питалев/РИА Новости

Россия даст отдельный ответ на удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Московской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

»[президенту Украины Владимиру] Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик!.. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — написал дипломат.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после атаки дронов в московском регионе.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами, в том числе над московским регионом.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтебазы в Подмосковье после падения БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!