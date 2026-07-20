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Армия

За ночь в сторону Москвы летело более 400 украинских БПЛА

Собянин: на подлете к Москве сбиты 85 украинских дронов
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

В направлении Московского региона за ночь летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, дроны летели в сторону столицы с 20:30 (по московскому времени) до 5 утра. Большинство БПЛА нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. На подлете к Москве уничтожены 85 беспилотников, уточнил мэр.

До этого Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили 20 дронов, летевших на столицу. На прошлой неделе, с вечера 11 июля до утра 18 июля, в направлении Москвы и Подмосковья было зафиксировано 1892 беспилотника. Большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах, у границ столицы ликвидировали 207 дронов.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удары по складским комплексам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате атаки на склад в Котовске семь сотрудников ночной смены получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 25 человек пострадали. Власти региона приняли решение отменить все развлекательные мероприятия. Подробности атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о спасении сотрудниками склада десятков людей при атаке БПЛА.

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