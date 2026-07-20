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Армия

Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область

Воробьев: два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Московскую область
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников на Московскую область, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

По его словам, основные последствия установлены в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Падения БПЛА привели к повреждению ряда частных домов, возникли пожары, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

В Одинцово повреждены автомобиль и частный дом. Там люди не пострадали.

В Подольске произошел пожар, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

По предварительным данным, один человек пострадал в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где дрон упал рядом с машиной, написал Воробьев.

Губернатор заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На места инцидентов прибыли сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. В настоящее время продолжается устранение последствий атаки беспилотников и обследование территорий, добавил Воробьев.

Ранее сообщалось о пожаре на территории нефтебазы в Подмосковье после падения БПЛА.

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