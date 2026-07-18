Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Армия

В Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА

Воробьев: падение БПЛА привело к возгоранию на территории нефтебазы в Ногинске
Stringer/dpa/Global Look Press

На территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошел пожар в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

В ночь на 18 июля регион подвергся атаке беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе, в том числе на территории нефтебазы, отметил Воробьев.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

Воробьев добавил, что в целях безопасности после после пожара не нефтебазе был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Всех пациентов и персонал за кратчайшее время перевели в другие медицинские учреждения.

Женщин, которым требовалась специализированная помощь, перенаправили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также власти эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Твери ликвидировали спустя два дня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!