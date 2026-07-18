В Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА

Воробьев: падение БПЛА привело к возгоранию на территории нефтебазы в Ногинске

На территории нефтебазы в подмосковном Ногинске произошел пожар в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере «Макс».

В ночь на 18 июля регион подвергся атаке беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Богородском городском округе, в том числе на территории нефтебазы, отметил Воробьев.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС и все оперативные службы.

Воробьев добавил, что в целях безопасности после после пожара не нефтебазе был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Всех пациентов и персонал за кратчайшее время перевели в другие медицинские учреждения.

Женщин, которым требовалась специализированная помощь, перенаправили в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также власти эвакуировали жителей многоквартирного дома на улице Радченко, отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Твери ликвидировали спустя два дня.