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Армия

Российский разведчик рассказал об ошибке ВСУ при ротации

Боец Пляшник: украинские военные по ошибке подошли к позициям ВС РФ для ротации
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Днепропетровской области группа украинских солдат пришла на российские позиции, чтобы провести ротацию. Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник.

По его словам, российские бойцы уже в течение двух-трех дней находились на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И тут приходят пять человек противника. Ну, наши... их встретили. Спрашивают: «Что вы сюда вообще пришли?». Они говорят, мол, им сказали, что надо сходить сменить парней [солдат ВСУ]», – рассказал Пляшник.

В начале июня операторы беспилотных систем группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), участники которой были переодеты в российскую военную форму. Диверсантов удалось уничтожить еще на подступах к российским позициям. Уточняется, что на проведение операции потребовалось около 40 минут.

Ранее стало известно о неспособности ВСУ сдержать российские войска под Днепропетровском.

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