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Армия

Появились кадры боев за Вольное в Днепропетровской области

Минобороны России опубликовало кадры боев за Вольное в Днепропетровской области

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором показаны бои за населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

В ролике показаны кадры оперативного контроля, работы беспилотных летательных аппаратов, а также ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и технике.

О переходе Вольного под контроль российских войск Минобороны РФ сообщило днем 19 июля. В ведомстве заявили, что населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки «Восток». По данным министерства, за сутки российские военные также нанесли удары по пяти бригадам и четырем полкам ВСУ на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

11 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Бачевск в Сумской области. Село освободили подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее военный эксперт рассказал о наступлении ВС РФ на северо-западе от Купянска.

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