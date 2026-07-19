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Армия

Войска РФ взяли под контроль село в Днепропетровской области

МО: военные РФ освободили Вольное в Днепропетровской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны и взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве заявили, что населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений группировки «Восток».

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки российские военные также нанесли удары по пяти бригадам и четырем полкам Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщили в министерстве, потери украинской армии за этот период на этом направлении составили до 480 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены одна боевая бронированная машина и 11 автомобилей.

До этого операторы беспилотников российской группировки войск «Южная» уничтожили пикапы ВСУ на прикрытой противодроновыми сетями трассе в районах Алексеево-Дружковки и Малотарановки в Краматорском районе.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении резервов ВСУ в Днепропетровской области.

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