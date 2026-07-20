У берегов Стамбула нашли дрон-камикадзе со взрывчаткой

Обломки дрона-камикадзе, который нес взрывчатку, обнаружили на побережье Стамбула. Об этом сообщило агентство IHA, опубликовав кадры с места происшествия.

По информации журналистов, обломки были найдены в районе Карабурун. На кадрах видно, что это белый беспилотник самолетного типа. На место были вызваны специалисты подразделения морского спецназа. Они обезвредили находку путем контролируемого подрыва. Данных, кому принадлежал беспилотник, нет. Обломки направлены в Анкару для проведения экспертизы.

За последний год дроны неоднократно обнаруживали на территории Турции. В частности, БПЛА со взрывчаткой рухнул в турецкой провинции Трабзон 1 июля. Беспилотник разрушился, врезавшись в дерево в районе города Вакфыкебир. Специалисты осмотрели летательный аппарат и установили, что он был снабжен пятью килограммами взрывчатки. Правоохранительные органы республики инициировали проверку.

Также 5 июля на берегу Черного моря в районе турецкой провинции Зонгулдак нашли беспилотник неустановленного происхождения. Местные жители вызвали экстренные службы, когда увидели, предположительно, военный дрон. На место происшествия прибыли саперы и жандармы. Специалисты проверяют беспилотник на наличие взрывчатки и устанавливают его происхождение.

Ранее дрон нашли на пляже в черноморской турецкой провинции Бартын.