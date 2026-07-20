Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

У берегов Стамбула нашли дрон-камикадзе со взрывчаткой

IHA: обломки дрона-камикадзе со взрывчаткой нашли на побережье Стамбула

Обломки дрона-камикадзе, который нес взрывчатку, обнаружили на побережье Стамбула. Об этом сообщило агентство IHA, опубликовав кадры с места происшествия.

По информации журналистов, обломки были найдены в районе Карабурун. На кадрах видно, что это белый беспилотник самолетного типа. На место были вызваны специалисты подразделения морского спецназа. Они обезвредили находку путем контролируемого подрыва. Данных, кому принадлежал беспилотник, нет. Обломки направлены в Анкару для проведения экспертизы.

За последний год дроны неоднократно обнаруживали на территории Турции. В частности, БПЛА со взрывчаткой рухнул в турецкой провинции Трабзон 1 июля. Беспилотник разрушился, врезавшись в дерево в районе города Вакфыкебир. Специалисты осмотрели летательный аппарат и установили, что он был снабжен пятью килограммами взрывчатки. Правоохранительные органы республики инициировали проверку.

Также 5 июля на берегу Черного моря в районе турецкой провинции Зонгулдак нашли беспилотник неустановленного происхождения. Местные жители вызвали экстренные службы, когда увидели, предположительно, военный дрон. На место происшествия прибыли саперы и жандармы. Специалисты проверяют беспилотник на наличие взрывчатки и устанавливают его происхождение.

Ранее дрон нашли на пляже в черноморской турецкой провинции Бартын.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!