Стало известно о падении украинского дрона со взрывчаткой в Турции

IHA: украинский БПЛА со взрывчаткой упал в турецком Трабзоне

В турецкой провинции Трабзон рухнул украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со взрывчаткой. Об этом сообщает агентство IHA.

«Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, люди запаниковали при виде БПЛА. Правоохранительные органы республики инициировали проверку.

На момент публикации других подробностей, как и данных о пострадавших, нет.

12 июня дрон-камикадзе, предположительно, украинского происхождения, обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле. По данным издания Hürriyet, отдыхающие на пляже Узункум на Черном море граждане обнаружили объект, похожий на беспилотник, около 12:30 мск, запаниковали и вызвали экстренные службы.

На фото, опубликованных СМИ, виден фюзеляж аппарата без хвостовой части и с частично обломанными крыльями. В носовой части дрона виден пропеллер с мотором, а также другие элементы внутренней оснастки.

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