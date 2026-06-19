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Армия

На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

IHA: на пляже в Турции обнаружен второй БПЛА за пять дней
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Второй за последние пять дней беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын. Об этом сообщает агентство IHA.

Аппарат нашли на пляже Чакраз в районе города Амасра, уточнили в издании.

«Прибывшие на место сотрудники жандармерии оцепили территорию и установили, что боеприпасов на аппарате нет», — говорится в материале.

Беспилотник отправили в столицу республики Анкару для дальнейшего изучения.

14 июня дрон в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону.

Сотрудники турецких правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняли усиленные меры безопасности. На место инцидента были вызваны саперы.

Ранее на побережье Черного моря в Болгарии обнаружили дрон.

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