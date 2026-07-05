На берегу Черного моря в Турции нашли неизвестный беспилотник

В Турции на побережье Черного моря нашли неизвестный дрон

На берегу Черного моря в Турции нашли беспилотник неустановленного происхождения, передает агентство IHA.

В публикации сообщается, что БПЛА обнаружили в районе турецкой провинции Зонгулдак. Местные жители вызвали экстренные службы, когда увидели, предположительно, военный дрон недалеко от района Фильйос.

Туда прибыли саперы и жандармы. Место происшествия оцепили. Специалисты должны проверить беспилотник на наличие взрывчатки и установить его происхождение, добавляет агентство.

1 июля в турецкой провинции Трабзон рухнул дрон со взрывчаткой. БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе города Вакфыкебир. Специалисты осмотрели беспилотник и установили, что дрон был снабжен пятью килограммами взрывчатки. Местные жители запаниковали при виде БПЛА. Правоохранительные органы республики инициировали проверку.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).