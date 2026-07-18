Украинские военные сгенерировали с помощью ИИ видео с флагом в Константиновке

ТАСС: ВСУ создали с помощью ИИ видео с установкой флага в Константиновке

Украинские военнослужащие создали с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видеозапись, на котором происходит установление флага Украины в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Южной группировки войск.

«ВСУ опубликовали постановочное фейк-видео о поднятии флага Украины в Константиновке. Информационный материал сгенерирован искусственным интеллектом и не является достоверным», — сказали там.

В качестве признаков, свидетельствующих о генерации ИИ, пресс-служба указала неестественные движения флага, «дергающуюся» фигуру в окне, неподвижность украинских военнослужащих, их слишком чистый внешний вид после боя, а также намеренно сниженное качество записи.

Киев регулярно использует ИИ в информационной кампании, публикуя фейковые видео с установкой флагов в населенных пунктах, которые не находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Константиновке продолжают встречаться разрозненные группы ВСУ. По его словам, дозачистка города продолжается.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее в США заявили о сложной ситуации для ВСУ после потери Константиновки.