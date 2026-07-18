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Армия

В Ленобласти обломки беспилотника рухнули на палубу судна

Губернатор Дрозденко: обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе
Inna Varenytsia/Reuters

Обломки сбитого беспилотника упали на палубу судна, которое стояло на рейде в Финском заливе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в «Максе».

По его словам, возгорания не произошло. Глава региона не уточнил, какие повреждения получило судно.

Утром 18 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ленобластью восемь украинских беспилотников. Люди не пострадали, отметил Дрозденко.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование неба в районе авиагавани.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по свиноводческому комплексу в Брянской области.

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