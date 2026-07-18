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Общество

В Ленинградской области объявлен отбой беспилотной опасности

Дрозденко объявил отбой беспилотной опасности в Ленинградской области
Inna Varenytsia/Reuters

В Ленинградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».

По его словам, за время действия предупреждения силы противовоздушной обороны сбили над Ленинградской областью восемь украинских беспилотников. Люди не пострадали, заверил чиновник.

Кроме того, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование неба в районе авиагавани.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили почти 380 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Ленинградской областью.

В Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries, в результате чего пострадали свыше 50 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.

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