Аэропорт Пулково в Петербурге осуществляет полеты по согласованию

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

В Росавиации связали ограничения с необходимостью обеспечить безопасность полетов. Также в воздушном ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании прилетов и вылетов. Для уточнения статуса рейса рекомендуется воспользоваться онлайн-табло.

До этого в Ленинградской области ввели режим беспилотной опасности. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в небе был сбит один беспилотник. Также он предупредил о возможном замедлении скорости мобильного интернета.

17 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, а также над акваториями двух морей морей.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.