Силы ПВО сбили группу беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО перехватили и уничтожили семь дронов на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По словам градоначальника, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого в Севастополе объявили о воздушной тревоге. Также в Пензенской области ввели режим беспилотной опасности.

17 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, а также над акваториями двух морей морей.

В тот же день беспилотник упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. БПЛА не сдетонировал, поэтому никто не пострадал. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жители дома были эвакуированы, а оперативные службы оцепили территорию.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.