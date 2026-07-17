В Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА

Депутат Журавлев: при обнаружении обломков БПЛА стоит, не трогая их, звонить 112

Россиянам, обнаружившим обломки БПЛА и подозрительные контейнеры, в которых может находиться «заброшенная» с помощью дронов на территорию РФ взрывчатка, следует, не трогая объекты, звонить в экстренные службы — 112. Об этом в комментарии «Газете.Ru» напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Каждому гражданину необходимо твердо запомнить: при обнаружении любого подозрительного предмета, похожего на контейнер или обломки БПЛА, категорически запрещено приближаться, трогать или перемещать его — единственное верное действие — немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону 112», — подчеркнул парламентарий.

Журавлев также отметил, что Украина начала забрасывать взрывчатку на территорию России с помощью БПЛА самолетного типа. Он назвал меры, которые помогут противодействовать таким шагам Киева.

«Основной способ противодействия заброске взрывчатки с помощью БПЛА самолетного типа — это комплексная эшелонированная оборона, сочетающая технические средства поражения, радиоэлектронную борьбу и активное участие граждан. На первом этапе критически важно перехватывать дроны-носители до момента сброса груза: для этого применяются специализированные комплексы вроде ЗАК-30 «Цитадель» с программируемыми снарядами, а также средства РЭБ, подавляющие каналы управления и навигации», — сказал он.

При обнаружении подозрительных контейнеров, в которых может находиться взрывчатка, россияне могут обратиться не только в экстренные службы по телефону 112, но и сообщить соответствующим органам о находке через приложение «Радар.НФ» «для мгновенной передачи координат подозрительных объектов в экстренные службы».

Накануне сообщалось, что украинские спецслужбы забрасывают взрывчатку для терактов в России с помощью беспилотников.

Ранее в Белгородской области двое пострадали в результате детонации дронов ВСУ.