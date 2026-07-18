В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем канале в «Максе», что в городе действует сигнал воздушной тревоги.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал Развожаев.

Накануне глава города говорил о сложной ситуации с электроснабжением.

По его словам, команды по распределению мощности поступают от системного диспетчера в режиме реального времени, поэтому составить точные графики отключений сейчас невозможно. Власти были вынуждены отказаться даже от режима «2 через 6», при котором электричество подается на два часа с последующим шестичасовым отключением, отметил губернатор.

Развожаев отметил, что электроэнергией обеспечиваются, в первую очередь, больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты. При этом дома, расположенные на одной линии с такими объектами, могут оставаться со светом даже во время отключений.

12 июля Развожаев сообщил, что Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.