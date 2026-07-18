Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Армия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе действует сигнал воздушной тревоги
Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем канале в «Максе», что в городе действует сигнал воздушной тревоги.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал Развожаев.

Накануне глава города говорил о сложной ситуации с электроснабжением.

По его словам, команды по распределению мощности поступают от системного диспетчера в режиме реального времени, поэтому составить точные графики отключений сейчас невозможно. Власти были вынуждены отказаться даже от режима «2 через 6», при котором электричество подается на два часа с последующим шестичасовым отключением, отметил губернатор.

Развожаев отметил, что электроэнергией обеспечиваются, в первую очередь, больницы, насосные станции и другие жизненно важные объекты. При этом дома, расположенные на одной линии с такими объектами, могут оставаться со светом даже во время отключений.

12 июля Развожаев сообщил, что Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!