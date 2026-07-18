В Пензенской области предупредили о беспилотной опасности

Жителей Пензенской области предупредили о введении режима беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.

17 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, а также над акваториями двух морей морей.

В тот же день беспилотник упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. БПЛА не сдетонировал, поэтому никто не пострадал. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жители дома были эвакуированы, а оперативные службы оцепили территорию.

Минувшей ночью пять украинских квадрокоптеров атаковали супермаркет «Грошик» в Энергодаре Запорожской области. По словам мэра города Максима Пухова, здание магазина полностью разрушено огнем. Он уточнил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в Энергодаре заявили о попытке ВСУ изолировать город.