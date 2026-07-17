В Липецке беспилотник рухнул на жилой дом

Беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА не сдетонировал, поэтому никто не пострадал.

«Жители дома эвакуированы. Территория оцеплена», — написал глава региона.

На месте ЧП работают оперативные службы.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны отразили атаки более 24 украинских беспилотных летательных аппаратов. В период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля воздушные цели были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областях.

Кроме того, минувшей ночью пять украинских квадрокоптеров атаковали супермаркет «Грошик» в Энергодаре Запорожской области. По словам мэра города Максима Пухова, здание магазина полностью разрушено огнем. Он уточнил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.