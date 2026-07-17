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Армия

Более 100 украинских беспилотников сбили над территорией России

МО РФ: за 12 часов средства ПВО уничтожили 105 БПЛА над регионами России
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 100 украинских БПЛА над регионами России, а также над акваториями двух морей морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В период с 08:00 до 20:00 российские военные перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

17 июля беспилотник упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. БПЛА не сдетонировал, поэтому никто не пострадал. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, жители дома были эвакуированы, а оперативные службы оцепили территорию.

Минувшей ночью пять украинских квадрокоптеров атаковали супермаркет «Грошик» в Энергодаре Запорожской области. По словам мэра города Максима Пухова, здание магазина полностью разрушено огнем. Он уточнил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее ВСУ ударили по северу Крыма, два человека не выжили.

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