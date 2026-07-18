В центральной части Ирана прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в городе Йезд в центральной части Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr в своем Telegram-канале.

Какие-либо другие подробности не приводятся.

До этого три взрыва прозвучали в городе Сирик на юге Ирана.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.