Взрывы прогремели в иранском городе Сирик на фоне новой волны атак США

IRIB: три взрыва были слышны в иранском городе Сирик

Три взрыва прозвучали в городе Сирик на юге Ирана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания исламской республики IRIB.

«Три взрыва прозвучали в иранском Сирике», — говорится в сообщении.

До этого Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану. Отмечается, что новая волна ударов призвана ослабить военные возможности Ирана.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американские власти объявили, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

14 июля силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.