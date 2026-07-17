Танкер Nordic Zenith дважды атаковали у терминала КТК в Черном море

РИА: нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся после двух атак в Черном море

Нефтеналивной танкер Nordic Zenith минувшей ночью дважды подвергся атакам в Черном море неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

По его словам, судно направлялось к терминалу для погрузки нефти. После двух атак на борту вспыхнул пожар, и экипаж подал сигнал бедствия.

Собеседник агентства отметил, что 13 членов экипажа были эвакуированы судами КТК, еще девять моряков решили остаться на танкере.

Оставшаяся на борту команда самостоятельно ликвидировала возгорание. В результате инцидента судно получило повреждения и стало непригодным для загрузки нефти.

2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи безэкипажных катеров или беспилотников и перекладывают вину за случившееся на Россию. Она назвала подобные провокации террористическими актами, которые должны стать предметом «тщательного беспристрастного разбирательства».

В апреле ВСУ атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске. По данным Минобороны РФ, удар по КТК был произведен для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.