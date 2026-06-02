«Бандитские налеты»: в МИД отреагировали на атаки ВСУ на суда в Черном море

Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море», — отметила дипломат, говоря об участившихся случаях атак БПЛА на торговые суда в этом регионе.

По ее словам вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают «бандитские налеты» на суда при помощи безэкипажных кораблей и дронов или беспилотников, «сваливая все на Россию».

»... подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, <...> за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», — говорится в сообщении официального представителя МИД РФ.

29 мая в Черном море беспилотники атаковали судно ANT, шедшее под флагом Вануату и принадлежащее турецкой компании. Отмечается, что на борту от удара вспыхнул пожар, который украинские моряки оперативно потушили. Инцидент произошел, когда корабль шел из порта Одесской области в Турцию.

Это уже не первый случай атаки беспилотников на суда в Черном море. До этого у северного побережья Турции дроны совершили налет на три танкера. БПЛА ударил по судну James II, которое шло под флагом Палау. Помимо этого, в соседнем районе, предположительно, были атакованы зарегистрированные под флагом Сьерра-Леоне танкеры Altura и Velora.

