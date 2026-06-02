Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

«Бандитские налеты»: в МИД отреагировали на атаки ВСУ на суда в Черном море

МИД: устранение угроз в Черном море остается элементом урегулирования по Украине
Telegram-канал Новости Азербайджана

Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море», — отметила дипломат, говоря об участившихся случаях атак БПЛА на торговые суда в этом регионе.

По ее словам вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают «бандитские налеты» на суда при помощи безэкипажных кораблей и дронов или беспилотников, «сваливая все на Россию».

»... подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, <...> за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители», — говорится в сообщении официального представителя МИД РФ.

29 мая в Черном море беспилотники атаковали судно ANT, шедшее под флагом Вануату и принадлежащее турецкой компании. Отмечается, что на борту от удара вспыхнул пожар, который украинские моряки оперативно потушили. Инцидент произошел, когда корабль шел из порта Одесской области в Турцию.

Это уже не первый случай атаки беспилотников на суда в Черном море. До этого у северного побережья Турции дроны совершили налет на три танкера. БПЛА ударил по судну James II, которое шло под флагом Палау. Помимо этого, в соседнем районе, предположительно, были атакованы зарегистрированные под флагом Сьерра-Леоне танкеры Altura и Velora.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!