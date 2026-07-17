Армия Кувейта сообщила об отражении атак Ирана

Средства противовоздушной обороны Кувейта отражают атаки ракет и дронов Ирана. Об этом сообщает генеральный штаб кувейтской армии в социальной сети X.

Каких-либо других подробностей не приводится.

14 июля иранские дроны атаковали расположенные в Кувейте американские военные базы. По информации армии Ирана, удары наносились по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов армии США.

13 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по базе США в Иордании с помощью ракет и беспилотников. По данным военных, в результате расположенные на объекте склады с боеприпасами и резервуары с топливом получили повреждения. В КСИР отметили, что удары по базе в Иордании являлись частью первого этапа «операции возмездия».

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке.