Иран атаковал военные базы США в Кувейте

IRIB: иранские беспилотники нанесли удары по американским базам в Кувейте

Иранские дроны атаковали расположенные в Кувейте американские военные базы. Об этом, ссылаясь на армейскую пресс-службу армии Ирана, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

В заявлении говорится, что беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов армии Соединенных Штатов на территории Кувейта.

13 июля Иран сообщил, что в Ормузском проливе атакованы несколько «судов-нарушителей».

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базу США в Иордании с помощью ракет и беспилотников. По данным военных, в результате расположенные на объекте склады с боеприпасами и резервуары с топливом получили повреждения. В КСИР отметили, что удары по базе в Иордании являлись частью первого этапа «операции возмездия».

Ранее в Иране заявили об уничтожении инфраструктуры ВС США на Ближнем Востоке.