В КСИР подтвердили атаку на базу США в Иордании

КСИР: Иран ударил ракетами и беспилотниками по базе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал базу США в Иордании с помощью ракет и беспилотников. Об этом КСИР сообщил в Telegram-канале.

По данным военных, в результате расположенные на объекте склады с боеприпасами и резервуары с топливом получили повреждения. В КСИР отметили, что удары по базе в Иордании являлись частью первого этапа «операции возмездия».

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Власти США назвали правительство Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнили их с «раковой опухолью», которую, по их мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Ирана призвал ООН лишить США плацдармов в Персидском заливе.