В аэропорту в иранском Ираншахре начался пожар после атаки истребителей США

IRIB: на территории аэропорта в Ираншахре произошел пожар после атаки США

На территории аэропорта в иранском городе Ираншахр произошел пожар после атаки со стороны американских войск. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

По информации журналистов, в результате пострадал один человек. Электроснабжение авиагавани было отключено. В настоящее время огонь локализован.

Об атаке на аэропорт в Ираншахре несколькими часами ранее сообщило агентство Tasnim. По данным журналистов, жители прилегающего к авиагавани района услышали три взрыва. Для удара американские войска задействовали истребители.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее Иран пригрозил ударить по небоскребам Трампа на Ближнем Востоке.